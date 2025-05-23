Evini yakıp eşi ve çocuklarını katletti iddiası! O itfaiyecinin nişanlandığı hemşire sessizliğini bozdu

Açığa alınan hemşire konuştu

F.T. sessizliğini, Star TV'nin gündüz kuşağına konuk olarak bozdu. Zahide Yetiş'in programında, Turgay Gezgin'in evli olduğunu bilmediğini iddia eden kadın, "Kendi ailesini yok ettiyse, beni yok etmesi içten bile değildi. Bizi bir hafta yaşatmazdı." diye konuştu.