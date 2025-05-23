Evini yakıp eşi ve çocuklarını katletti iddiası! O itfaiyecinin nişanlandığı hemşire sessizliğini bozdu
Aydın'da bir itfaiye erinin evini kundaklayıp eşi ve çocuklarını öldürdüğü iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. İtfaiye erinin, yangından sonra nişanlandığı hemşire, kan donduran olayın ardından konuştu.
Aydın'da bir itfaiye erinin, evinde çıkardığı yangınla eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiası gündemdeki yerini koruyor.
Olay 18 Mart günü Nazilli ilçesinde yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Nazilli İtfaiye Amirliği'nde görevli Turgay Gezgin'e ait evde, sabah saatlerinde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Evdeki incelemede, Gezgin'in eşi Fatma ile çocukları Deniz ve Toprak Gezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada Turgay Gezgin tutuklandı. Derinleştirilen soruşturmada yangının kundaklama olduğu, Gezgin'in eşini eter vererek uyuttuğu öne sürüldü. Soruşturma devam ederken Gezgin'in bu olaydan sonra nişanlandığı da ortaya çıktı. Savcılık, Gezgin'le nişanlanan F.T.'nin gözaltına alınmasına karar verildi. Sorgulanan F.T., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, hakkındaki soruşturma nedeniyle hemşirelik görevinden açığa alındı.
Açığa alınan hemşire konuştu
F.T. sessizliğini, Star TV'nin gündüz kuşağına konuk olarak bozdu. Zahide Yetiş'in programında, Turgay Gezgin'in evli olduğunu bilmediğini iddia eden kadın, "Kendi ailesini yok ettiyse, beni yok etmesi içten bile değildi. Bizi bir hafta yaşatmazdı." diye konuştu.