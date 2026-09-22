Evini temizleyen kadın yıllar sonra anlattı! Meğer yumurtayı...
Hande Erçel hakkında ilginç bir iddia ortaya atıldı. Evine giden temizlik görevlisi kadın o evde yaşadıklarını anlattı. İşte Hande Erçel'in o günleri hakkında dikkat çeken detaylar...
Hande Erçel'in evine dört yıl önce temizlik için gittiğini öne süren bir kadın, ünlü oyuncunun kahvaltı isteğini yerine getirirken yaşadığı ilginç anları anlattı. Yumurtayı iki kez çöpe atmak zorunda kaldığını söyleyen kadının Erçel'in kendisine verdiği tepkiye ilişkin sözleri de merak uyandırdı.
Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, bu kez oyunculuğu ya da özel hayatıyla değil, sosyal medyada paylaşılan bir anıyla konuşuldu. Dört yıl önce ünlü oyuncunun evine temizlik için gittiğini öne süren bir kadın, kahvaltı hazırlarken yaşadıklarını ve Erçel'in verdiği tepkiyi anlattı.
GÜNEŞİN KIZLARI İLE GENİŞ KİTLELERE ULAŞTI
Modellikle başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Hande Erçel, ilk yıllarında "Çalıkuşu", "Çılgın Dersane Üniversitede" ve "Hayat Ağacı" gibi yapımlarda küçük roller üstlendi. "Güneşin Kızları" dizisinde canlandırdığı enerjik ve neşeli Selin karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Erçel, ardından Burak Deniz ile başrolünü paylaştığı "Aşk Laftan Anlamaz" dizisinde Hayat Uzun karakterine hayat verdi.
Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Asya'da da ilgi gören dizi, oyuncunun uluslararası alanda tanınmasına katkı sağladı. Erçel'in popülerliğini dünya çapına taşıyan asıl yapım ise Kerem Bürsin ile başrolünü paylaştığı "Sen Çal Kapımı" oldu.
Oyunculuğu, güzelliği ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Hande Erçel, bu kez sosyal medyada yapılan bir yorumla gündeme geldi.
EVİNE TEMİZLİĞE GİTTİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
Munisa Aktamova isimli bir sosyal medya kullanıcısı, yaklaşık dört yıl önce temizlik şirketinde çalışan bir arkadaşıyla birlikte Hande Erçel'in evine gittiklerini iddia etti. Aktamova, oyuncunun kendilerinden kahvaltı hazırlamalarını istediğini, ancak yumurta pişirirken beklenmedik bir durumla karşılaştığını anlattı.
Paylaşımda yer alan iddialar bağımsız kaynaklarca doğrulanamazken Aktamova'nın mutfakta yaşadığını söylediği olay ve Erçel'in kendisine verdiğini öne sürdüğü yanıt, yorumun en dikkat çeken bölümleri oldu.
"İKİ DEFA ÇÖPE ATTIM"
Kahvaltı için zeytinyağında sahanda yumurta hazırlamaya çalıştığını belirten Aktamova, bakır tavada pişirdiği yumurtanın yeşile dönmesi üzerine iki kez çöpe attığını söyledi. Aktamova, yaşadıklarını sosyal medya hesabından şu sözlerle anlattı: "Bi arkadaşla Hande Erçel'in evine gitmiştik (temizlik şirketinde çalışıyordu).
Sonra kahvaltı istedi. Kahvaltıda 1 tane zeytinyağında sahanda yumurta istedi. (Sahan da bakırdı, pişiriyorum yeşil oluyor. 2 defa attım çöpe.) Gelmeyince mutfağa geldi, ben de durumu anlattım. Bakır tavada yumurta yeşil olurmuş. Öyle dedi bana. Sonra yumurta çift sarı çıkmıştı. Basit bi şeye bile sevinmişti. Çok mütevazıydı. Bundan 4 sene önce."
HANDE ERÇEL'İN VERDİĞİ TEPKİYİ ANLATTI
Aktamova'nın iddiasına göre yumurta bir türlü hazırlanamayınca mutfağa gelen Hande Erçel, durumu öğrenmesinin ardından bakır tavada pişen yumurtanın yeşile dönebileceğini söyledi.
Yumurtanın çift sarılı çıkmasına da sevindiğini öne süren Aktamova, oyuncunun oldukça mütevazı davrandığını belirtti.