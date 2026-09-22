Evini temizleyen kadın yıllar sonra anlattı! Meğer yumurtayı...

Türkiye'nin yanı sıra yurt dışında da geniş bir hayran kitlesine sahip olan Hande Erçel, bu kez oyunculuğu ya da özel hayatıyla değil, sosyal medyada paylaşılan bir anıyla konuşuldu. Dört yıl önce ünlü oyuncunun evine temizlik için gittiğini öne süren bir kadın, kahvaltı hazırlarken yaşadıklarını ve Erçel'in verdiği tepkiyi anlattı.