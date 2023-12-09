Evini kiralamak isteyenler dikkat 1 milyon cezası var! Son bir haftanız kaldı

Ev sahipleri bu riski göze almak istemiyor. Kısa kiralık evlerde 100 gün şartı var. Bu nedenle otel gibi çalışan evler ya vergisini ödeyerek bu işe devam edecek ya da uzun dönem kiralamaya dönecek" dedi. Sisteme uzun vadeli kiralık evlerin girmesiyle kira fiyatlarının da düşebileceğini söyleyen Öz "Uzun yıllardır bu işten iyi para kazananlar oldu. Yüzde 25 zam sınırına da takılmak istemeyen evini günlük kiraya veriyordu. Şimdi bu kaçak evler uzun döneme dönünce kiralık ev ihtiyacı da karşılanmış olacak" diye konuştu.