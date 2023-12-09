Evini kiralamak isteyenler dikkat 1 milyon cezası var! Son bir haftanız kaldı
Airbnb’ye yönelik düzenlemeler 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek. Günlük olarak evini kiralamak isteyenler artık ruhsat almak durumunda olacak. Kurala uymayanlara ise 1 milyon TL’ye yakın ceza kesilecek. Atılan bu adımın kira fiyatlarını da düşürmesi bekleniyor.
Ticaret Bakanlığının, vergi ödemeyen ve yasadığı birçok suçun işlendiği günlük kiralık evlerle ilgili düzenlemesi 1 Ocak'ta yürürlüğe giriyor.
Buna göre; evini günlük kiralamak isteyenlere ruhsat zorunluluğu getirilirken kurallara uymayanlara 1 milyon liraya yakın ceza uygulanacak. Komşuların hepsinden muvafakatname alınması da zorunlu kılınırken, bir apartman sakinin bile itirazı halinde günlük kiralama yapılamayacak. Bakanlığın sıkı denetimlerinin ardından emlak sektörü temsilcileri ceza yemek istemeyen kaçak evlerin ilandan kaldırıldığını ifade ediyor. Düzenlemenin devreye girmesi ile yasal olarak bu işe devam eden günlük kiralık ev sayısının 7-8 binlere kadar gerileceği belirtiliyor.
Emlakçılık işiyle uğraşan Murat Öz, çoğu günlük kiralık evin uzun döneme döndüğünü ifade ederek "Devlet çok büyük yaptırımlar uygulayacak. Bu nedenle kaçak olarak işletilen daireler uzun kiralamalara döndü.
Ev sahipleri bu riski göze almak istemiyor. Kısa kiralık evlerde 100 gün şartı var. Bu nedenle otel gibi çalışan evler ya vergisini ödeyerek bu işe devam edecek ya da uzun dönem kiralamaya dönecek" dedi. Sisteme uzun vadeli kiralık evlerin girmesiyle kira fiyatlarının da düşebileceğini söyleyen Öz "Uzun yıllardır bu işten iyi para kazananlar oldu. Yüzde 25 zam sınırına da takılmak istemeyen evini günlük kiraya veriyordu. Şimdi bu kaçak evler uzun döneme dönünce kiralık ev ihtiyacı da karşılanmış olacak" diye konuştu.