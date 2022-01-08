Evini basıp genç kadını 2 saat dövdüler! Yorgana sarıp kaçıracaklarda çığlıklarına polis yetişti

Bu insanlarla 2017'den beri tanışıyorum

Duygu Kapı yaşadığı korku dolu anları şöyle özetledi: “Ben bu insanlarla 2017 yılından beri tanışıyorum. Bunlar eski işyerim olan kafe işletirken beni gelip durup dururken bıçaklamış, silahla tarayarak iş yerimi gasp etmek istemişlerdi. Ben de 4 senedir bu işyerimi bırakarak evimde öğretmenlik yapmaktayım."