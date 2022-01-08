Evini basıp genç kadını 2 saat dövdüler! Yorgana sarıp kaçıracaklarda çığlıklarına polis yetişti
HATAY'da yalnız yaşayan Duygu Kapı, evini basan hasımları tarafından 2 saat boyunca dövüldü. Kapı'nın komşuları çığlıklar üzerine polisi aradı 3 saldırgan suçüstü yakalandı. Duygu Kapı dehşet anlarını anlattı...
Hatay’da yalnız yaşayan Duygu Kapı adlı kadın, kendisine husumet besleyen 3 kişi tarafından evinde feci şekilde darp edildi. Kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarı üzerine polis, saldırganları suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Odabaşı Mahallesi’nde ikamet eden Duygu Kapı'nın evinde yaşandı. Eve gelen 3 kişi, Duygu Kapı'yı feci şekilde darp etti. Çığlık seslerini duyan komşuları, olayı polis ekiplerine haber vermesi üzerine eve gelen ekipler, 3 saldırganı gözaltına aldı.
Şiddete uğrayan Duygu Kapı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kapı, hastanede gördüğü tedavinin ardından taburcu edilirken, saldırganlar da ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Bu insanlarla 2017'den beri tanışıyorum
Duygu Kapı yaşadığı korku dolu anları şöyle özetledi: “Ben bu insanlarla 2017 yılından beri tanışıyorum. Bunlar eski işyerim olan kafe işletirken beni gelip durup dururken bıçaklamış, silahla tarayarak iş yerimi gasp etmek istemişlerdi. Ben de 4 senedir bu işyerimi bırakarak evimde öğretmenlik yapmaktayım."