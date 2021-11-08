Evini Atatürk Müzesi'ne çevirdi! Tüm saatler 9'u 5 geçiyor

O günleri çok özlüyorum

Edirne'deki tüm milli bayramlara bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde Atatürk fotoğrafı taşıyarak katılan Çırak, anneannesi ve annesinin Selanik'te Atatürk ile aynı mahallede yaşayıp komşu olduklarını söyledi. Çırak şöyle konuştu: