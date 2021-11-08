Evini Atatürk Müzesi'ne çevirdi! Tüm saatler 9'u 5 geçiyor
EDİRNE'de yaşayan Mukaddes Kokeralp Çırak (83) Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e olan sevgisi nedeniyle yaptırdığı Atatürk heykeli ve fotoğraflarıyla evini adete müzeye çevirdi. Evinde tüm saatler, her zaman 09.05'i gösteriyor.
Almanya'dan emekli olduktan sonra 1985 yılında memleketi Edirne'ye dönen 2 çocuk annesi Mukaddes Kokeralp Çırak, yıllardır topladığı Atatürk fotoğraflarını, Çavuşbey Mahallesi'ndeki evinin duvarlarına asmaya başladı. Çırak, babasından gördüğü Atatürk sevgisini evinin her köşesine yayarak adeta Atatürk Müzesi kurdu. Çırak, son olarak Atatürk'ün sandalyeye oturmuş heykelini yaptırıp evinin baş köşesine koydu.
O günleri çok özlüyorum
Edirne'deki tüm milli bayramlara bir elinde Türk bayrağı, diğer elinde Atatürk fotoğrafı taşıyarak katılan Çırak, anneannesi ve annesinin Selanik'te Atatürk ile aynı mahallede yaşayıp komşu olduklarını söyledi. Çırak şöyle konuştu:
"Annem Selanik'ten gelme. Annemin evi ile Atatürk'ün evi arasında bir ev varmış. Zübeyde Hanıma komşu anne diyorlarmış, rahmetli Ali Rıza Amcaya da 'dayı' diyorlarmış. Benim dedem de Kazım usta onlara komşu ve kunduracıymış."
"Babam Makedonyalı, annem Selanikli. Küçüklüğümüzde her bayram her yeri bayraklarla donatırdık. Bayramlarımız bayram gibiydi. Hepsini çok güzel kutluyorduk. O günleri çok özlüyorum."