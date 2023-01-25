Evine hırsız giren Nilüfer Kurt salonda dehşeti yaşadı! Ünlü manken anlattı: Uyandım ve...
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Manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, İstanbul'daki evinde büyük korku yaşadı. Ünlü manken evine giren hırsızlarla salonda karşılaştı. Üstelik hırsızların eli silahlıydı. Kurt yaşadıklarını sosyal medyadan anlattı polis ise hırsızların peşine düştü.
Ünlü manken ve oyuncu Nilüfer Kurt Bakırköy şoku yaşadı. Ataköy'deki evine hırsız girdi.
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Rahatsızlanan kızının durumunu kontrol etmek için 05.30 sıralarında uyanan Kurt, salondan ışık geldiğini fark etti.
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Kurt, salona yönelince ise eli silahlı hırsızla karşılaştı.
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Yaşadığı şoka rağmen sesini çıkarmayan Nilüfer Kurt, hırsızın mermileri silaha sürdüğünü söyledi.
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