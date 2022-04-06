Evine gelen hediyeyle şaştı kaldı! 'Hiç metrobüse binmedim Marmaray'ı çok merak ediyorum' diyen Ajda Pekkan'a sürpriz
Hafta başında toplu taşıma açıklamasıyla magazin gündemine oturan Ajda Pekkan'a şaşırtan bir hediye gönderildi.
Pop müziğin 76 yaşındaki süper starı Ajda Pekkan, Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a geçen hafta yaptığı açıklamalarla magazin gündemine damgasını vurmuştu.
Pekkan "İstanbul'u gönlümce gezmek istiyorum ama olmuyor. Mesela Kapalıçarşı'yı, Tahtakale'yı, Perşembe Pazarı'nı veya " ifadelerini kullanmıştı.
"Galata'yı gezmek istiyorum ama uzun yıllardır buralara gitmiyorum" diyen Pekkan "İçimde ukdedir bu... Evet, çok merak ediyorum. Metroya da metrobüse de hiç binmedim." demişti.
Pekkan "Hele Marmaray'ı çok merak ediyorum. Vapura binmek de çok istiyorum. Deniz albayıydı babam, onunla binerdik küçükken. O günler hâlâ aklıma geliyor." diye konuşmuştu.