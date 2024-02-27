Evinde satırla öldürülmüş halde bulunmuştu! Konya'daki vahşette kan donduran detaylar

Olayın ardından çalışma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım M.'nin Niğde'de oturduğunu tespit etti. Eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olan Nazım M.'nin kayınbabası Han'ı ziyarete geldiği ve olay gecesi birlikte alkol aldıklarını belirledi. Ayrıca Nazım M.'nin olay günü sarhoş bir şekilde sokakta gürültü yaparak çevreyi rahatsız ettiği için polis merkezine götürüldüğü ve geceyi orada geçirdiği anlaşıldı. Sabah serbest bırakıldıktan sonra eve giden Nazım M.'nin daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kayınbabasının kanlar içinde olduğunu ihbar ettiği saptandı.