Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı
Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz'ın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı.
DERYA BEDAVACI
· Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezun olan Derya Bedavacı, yüksek lisans sonrası öğretmen olmayı düşünüyormuş, ancak sonra bu kararından vazgeçmiş.
· Derya Bedavacı’nın eşi Murat Bedavacı da bateri ve davul çalan bir müzisyenmiş. Çift birlikte sahne alıyormuş. Zaman zaman Derya Bedavacı’nın eşini, abisi sananlar oluyormuş.
· Babası terzi olan şarkıcının ne tesadüf ki kayınpederi de terziymiş. Hatta iki dünür, farklı dönemlerde aynı terzilerin yanında çıraklık yapmış. Vefat eden dünürlerin kabirleri de yan yanaymış.