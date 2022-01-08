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Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı

Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı

Yasemin Allen, Oğuzhan Koç, Derya Bedavacı ve Zehra Yılmaz'ın bilinmeyen yönleri ortaya çıktı.

Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı
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Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı

DERYA BEDAVACI
· Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’ndan mezun olan Derya Bedavacı, yüksek lisans sonrası öğretmen olmayı düşünüyormuş, ancak sonra bu kararından vazgeçmiş.

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Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı

· Derya Bedavacı’nın eşi Murat Bedavacı da bateri ve davul çalan bir müzisyenmiş. Çift birlikte sahne alıyormuş. Zaman zaman Derya Bedavacı’nın eşini, abisi sananlar oluyormuş.

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Evinde piton yılanı besliyor! Minareye çıkıp ezan okumuş: Yasemin Allen Oğuzhan Koç Derya Bedavacı şaşırttı

· Babası terzi olan şarkıcının ne tesadüf ki kayınpederi de terziymiş. Hatta iki dünür, farklı dönemlerde aynı terzilerin yanında çıraklık yapmış. Vefat eden dünürlerin kabirleri de yan yanaymış.

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