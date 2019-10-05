Evin çatısında fark etti! Sadece 1 ayda böyle oldu

"Çok tehlikeli bir arı"

Açıklamasının devamında Er, "Toplam bir ay bu yuvanın mazisi. Tabii, zaman zaman arılar ışığı gördüğü zaman eve de geliyor. Evde mecburen alıp atıyoruz arıları ama tabii ki tehlikeli bir şey, bu normal bir arı değil yaban arısı, diğer adıyla eşek arısı. Allah korusun çok tehlikeli bir arı." diye konuştu.