Evin çatısına kurdu fatura ödemediği gibi ayda 300 TL para kazanıyor

Yatırım maliyeti yüksek ama uzun vadeli: Yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yapan Kerem Çilli, “Güneş enerjisi konusu benim uzun süredir üzerinde çalıştığım bir konu. Güneş enerjisi aslında bizim hayatımızın bir değişmez parçası olacak. Biz o günlerin henüz başındayız. Bu sistemi kurmamın en önemli nedeni şu; biz her ay ister istemez bir elektrik parası ödüyoruz. Bu para zamlandığı zaman herhangi bir şekilde ödemeye devam ediyoruz ve o para hiçbir zaman size geri dönmüyor.