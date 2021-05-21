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Evin banyosuna yuva yapan kumrular Hakkarili aileyi şaşırttı

Demirören Haber Ajansı
Evin banyosuna yuva yapan kumrular Hakkarili aileyi şaşırttı

HAKKARİ'de Işık ailesinin yaşadığı evin banyosundaki ilginç görüntü şaşırttı. Bir çift kumru, dışarıdan taşıdıkları dal parçalarıyla banyoya yuva yaptı. İki tane de sürpriz var...

Evin banyosuna yuva yapan kumrular Hakkarili aileyi şaşırttı

Yüksekova ilçesinin Yeşildere Mahallesi'nde 2 katlı binanın ikinci katında yaşayan 6 kişilik Işık ailesinin evinin banyosuna, yaklaşık 15 gün önce bir çift kumru girdi. 

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Evin banyosuna yuva yapan kumrular Hakkarili aileyi şaşırttı

Kumrular, lavabonun hemen yanında bulunan, çeşitli malzemelerin bırakıldığı 3 katlı metal rafın boş bölümüne dışarıdan taşıdıkları dal parçaları ve otlarla yuva yaptı. 

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Evin banyosuna yuva yapan kumrular Hakkarili aileyi şaşırttı

 Dişi kumru, banyodaki yuvada kuluçkaya yattı.

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Evin banyosuna yuva yapan kumrular Hakkarili aileyi şaşırttı

Hem şaşkınlık hem de mutluluk yaşayan aile, bu süre içinde kumruları rahatsız etmemek için çaba gösterdi. Aile, bir süre banyolarına alt kattaki kardeşinin evinde yaptı.

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