Evi temizlerken halının altında kasa buldu! Açınca hayatının şokunu yaşadı: 20 yıldır...
Genç kadın evde yerleri süpürürken halısını kaldırdı. Gördüğü manzara karşısında şoka uğrayan sosyal medya kullanıcısı kadının yaptığı paylaşım viral oldu.
Evini temizlerken halısının altında bir kasa bulan genç kadın, yaptığı şaşırtıcı keşifle sosyal medyada gündem yarattı. Daily Star gazetesinin aktardığı habere göre Liz, kasanın 20 yıldan uzun bir süredir orada olduğunu ve hiç dokunulmadığını düşünüyor.
Liz, sosyal medyada paylaştığı videoda, "Kasım ayında bir ev satın aldım ve yerde gizli bir kasa buldum. Ev 70'lerin sonlarında inşa edilmiş" dedi.
Liz'in paylaştığı görüntülerde metal bir kapağı ortaya çıkarmak için küçük bir halı parçasını açtığı görülüyor ve ardından krem rengi kasa ortaya çıkıyor.
Kasayı daha yakından çekerek gösteren Liz, şirketin adını gösteren çıkartmayı işaret etti.