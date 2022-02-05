Evi temizlerken halının altında kasa buldu! Açınca hayatının şokunu yaşadı: 20 yıldır...

Evini temizlerken halısının altında bir kasa bulan genç kadın, yaptığı şaşırtıcı keşifle sosyal medyada gündem yarattı. Daily Star gazetesinin aktardığı habere göre Liz, kasanın 20 yıldan uzun bir süredir orada olduğunu ve hiç dokunulmadığını düşünüyor.