Evi onlarca yılan bastı! Aile korkusundan evi terketti mahalle sokağa döküldü
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve evlerine giren yılanlar nedeniyle zor günler yaşayan Ataş ailesi, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Yüksekova’ya 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi, havaların ısınmaya başlaması ile birlikte korku dolu günler yaşamaya başladı.
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Geçen yıl MS (Multiple Skleroz) hastalığına yakalanan 4 çocuk babası Davut Ateş (39), sıcaklığın artmasıyla birlikte evlerinde boyları 1 metreyi aşan yılanlar görmeye başladıklarını söyledi.
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Yılanların evin damından girmesi nedeniyle bir süredir korku içerisinde yaşayan aile, daha fazla dayanamayınca evlerini terk etmek zorunda kaldı.
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Davut Ataş, 6 kişilik aile olarak ağabeyi Sabri Ataş’ın evine yerleştiklerini söyledi. Ataş ailesinin yaşadığı evin çevresinde ise bugün 10'a yakın yılan görüldü. Yılanlar evin duvarlarında bulunan çatlaklardan içeri girdi.
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