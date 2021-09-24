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'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...

'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...

Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz ve onun kız kardeşi Sibel Sermerci hakkındaki iddiaları magazin gündeminde olay oldu.

'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...

Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın karşılıklı hukuk savaşı sürüyor. Taraflar geçen günlerde peş peşe iki kez duruşmada karşı karşıya gelmişti.

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'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...

Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin ise 20 bin TL olduğunu belirtmişti.

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'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...

Aktan’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz'in ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...

Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.

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