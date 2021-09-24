'Eve gizli kamera yerleştirdi' deyip Feyza Aktan Özcan Deniz ve kardeşini suçladı: Mahrem...
Feyza Aktan, eski eşi Özcan Deniz ve onun kız kardeşi Sibel Sermerci hakkındaki iddiaları magazin gündeminde olay oldu.
Özcan Deniz ile eski eşi Feyza Aktan'ın karşılıklı hukuk savaşı sürüyor. Taraflar geçen günlerde peş peşe iki kez duruşmada karşı karşıya gelmişti.
Kimlik tespitinde lise mezunu olduğunu söyleyen Deniz, aylık gelirinin ise 20 bin TL olduğunu belirtmişti.
Aktan’ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Deniz'in ‘yaralama’ suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.
Aktan, çocuğuyla oturduğu eve kamera yerleştirerek kendisini izledikleri, görüntüleri montajlayarak basına sızdırdıkları ve kendisine iftira attıkları iddiasıyla eski eşi Özcan Deniz ile kız kardeşi Sibel Semerci hakkında suç duyurusunda bulundu.