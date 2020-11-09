Eve giren hırsız tecavüz etmeye kalktı! Genç kadın bakın ne yaptı
GANA'da eve giren hırsız, genç kadına tecavüz etmeye kalkınca hayatının şokunu yaşadı.
Gana'da öğrenci olan 24 yaşındaki Justina Donker'ın evine, Emmanuel Ankron isimli şahıs girdi. Hırsızlık için girdiği evdeki değerli eşyaları toplamaya başladı.
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Ankron, evden çıkmadan önce pantolonunu indirip Justina'yı ilişkiye zorladı.
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Justina ise Ankron'un cinsel organının dişlerinin arasına alarak kopardı.
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Justina, polise verdiği ifadede gece yarısı evden sesler gelmesi üzerine uyandığını, uyandığı anda Ankron'u elinde bıçak ve tabanca ille başucunda gördüğünü söyledi.
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