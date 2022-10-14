Eve giren hırsız Büşra Öğretmenin boğazını kesti! Dehşet anlarını anlattı
İSTANBUL Aksaray'da yalnız yaşayan öğretmen Büşra Y.'nin evine 29 Eylül günü sabaha karşı giren sabıkalı hırsız Fırat P., genç kadına kâbusu yaşatıp boğazını kesti. Günlerce yoğun bakımda kalan öğretmen, hayati tehlikeyi atlatınca polise yaşadığı korkunç anları anlattı.
28 yaşındaki Büşra öğretmenin evine hırsızlık için giren saldırgan genç kadının uyanması üzerine önce telefonunu ardından paralarını aldı. Telefonu ve paraları vermesine rağmen saldırgan elindeki ekmek bıçağını genç kadının boynuna sapladı.
Olay, 29 Eylül günü İstanbul Fatih'te meydana geldi 29 yaşındaki Büşra Y., matematik öğretmeni olarak çalışıyor ve Aksaray'da tek başına ikamet ediyordu. Sabah saatlerinde genç kadın ikametinde sesler duyarak uyandı ve evde bir erkek şahısla karşılaştı.
Elindeki bıçakla genç kadına korkutan hırsız, genç öğretmenin telefonunu, çantasındaki ve cüzdanındaki paralarını aldı ardından genç kadının telefonunun şifresini sordu. Korkudan telefonunun şifresini veren genç kadın hırsızdan kurtulduğunu zannederken evden kaçmaya çalışan genç adam, öğretmeni darp ettikten sonra elindeki ekmek bıçağını genç kadının boğazına sapladı.
Kendi imkanlarıyla hastaneye gitti
Hırsız pencereden atlayarak olay yerinden uzaklaşırken genç kadın apartmandan çıkarak kendi imkanlarıyla Cerrahpaşa tıp Fakültesi'ne ulaştı. Acilen ameliyata alınan genç kadın yoğun bakımda tedavisi sürerken olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.