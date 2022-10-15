Eve giren dekolteli mini etekli genç kadın hırsızlar görüntülendi ev sahibi verilen cezaya inanamadı
ANTALYA’da, çilingir yardımıyla girdikleri daireden 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan dekolteli 2 kadına bin 500'er TL ceza verildi. Cezayı az bulan kedilerin sahibi genç kadın, manevi tazminat davasına başvurdu.
Kepez ilçesinde yaşayan fenomen Elif Dağdelen, yaklaşık bir yıl önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride uyuyan çocuğu olan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti.
Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı. Çalınan eşyalar şüpheliler M.C. ve N.C.’nin evinde bulundu ve sahibine teslim edildi. Dağdelen’in şikayetçi olması üzerine yapılan yargılamada iki şüpheli bin 500’er TL para cezası ile serbest bırakıldı.
Yaşadığı olayın şokunu üzerinden atamayan genç kadın, evinin güvenlik kamerasını değiştirip, kapısının kilit sayısını arttırdı. Kedisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Dağdelen, verilen cezayı az bularak, manevi tazminat davasına başvurdu.
"Manevi olarak yıkıldık"
Olayın şokunu üzerinden atamayan ve oğluyla korku yaşayan Elif Dağdelen, “Evime giren hırsız kadınlar aynı gün yakalandı. Kedim ve özel eşyalarımı çalmışlardı maddi eşyalarım tablet, telefon laptop bir takım da para çalmışlardı. Özel eşyalarım, tablet, telefon ve kedim getiriliyor. İfadeler verildikten sonra mahkeme süreci başladı. Hırsız kızlar iki erkek arkadaşıyla kapıma dayanıyorlar, ‘şikayetini geri çek yoksa okula gidip gelirken çocuğuna zarar veririz’ diye. Normalde bu olaydan benim çocuğumun haberi yoktu olayı bilmiyordu. Eve gelip kapıya dayandıkları zaman çocuğum olaya şahit oldu. Bu bizim için çok üzücü. Artık maddiyatı geçtik manevi olarak yıkılmış durumdayız” dedi.