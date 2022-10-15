Eve giren dekolteli mini etekli genç kadın hırsızlar görüntülendi ev sahibi verilen cezaya inanamadı

"Manevi olarak yıkıldık"

Olayın şokunu üzerinden atamayan ve oğluyla korku yaşayan Elif Dağdelen, “Evime giren hırsız kadınlar aynı gün yakalandı. Kedim ve özel eşyalarımı çalmışlardı maddi eşyalarım tablet, telefon laptop bir takım da para çalmışlardı. Özel eşyalarım, tablet, telefon ve kedim getiriliyor. İfadeler verildikten sonra mahkeme süreci başladı. Hırsız kızlar iki erkek arkadaşıyla kapıma dayanıyorlar, ‘şikayetini geri çek yoksa okula gidip gelirken çocuğuna zarar veririz’ diye. Normalde bu olaydan benim çocuğumun haberi yoktu olayı bilmiyordu. Eve gelip kapıya dayandıkları zaman çocuğum olaya şahit oldu. Bu bizim için çok üzücü. Artık maddiyatı geçtik manevi olarak yıkılmış durumdayız” dedi.