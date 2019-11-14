Eve gelmeyen kızını öldürmüş! Baba ve oğlu tutuklandı

Olayın geçmişi

Çerkezköy ilçesinde baba Okan K., eve bir süre gelmeyen kızı Sultan K.'yı 11 Kasım'da bulunduğu yerden otomobille alarak evlerinin önüne getirmiş, burada silahla vurularak ağır yaralanan Sultan K., kaldırıldığı Çerkezköy Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.