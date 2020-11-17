Eve çağırdıkları seyyar satıcıyı dövüp, görüntülerini kaydettiler! Kız mı satıyor?
BURDUR'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme ve tokatla dövdü. Adamın bir kadının kızını sattığını iddia eden gençler, dayak anını da kaydedip yayınladı. Oflaz şikayetçi olurken, gözaltına alınan 4 genç serbe.
Burdur'da bir grup genç eve çağırdıkları seyyar satıcı Osman Oflaz'ı (42) tekme ve tokatla dövdü. Osman Oflaz'ı döverken görüntüleri ortaya çıkan gençlerden 4'ü yakalanıp, serbest bırakılırken, birinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Dövülen Osman Oflaz, "Benim bir kadının kızını sattığını söylediğimi iddia edip darp ettiler. Şikayetçi oldum" dedi.
Burdur'da 12 Kasım günü öğle saatlerinde meydana gelen olayda bir grup gencin bir adamı darp ettiği ihbarında bulunuldu. Bunun üzerine harekete geçen Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.
Olayın faili olduğu belirlenen R.D., A.D.K., S.D. ve U.G. adlı 4 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında 'silahla kasten yaralama' suçundan işlem yapıldı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şüpheliler serbest bırakıldı.
Darp edilen kişinin ise kentte seyyar satıcılık yapan Osman Oflaz olduğu belirlendi. Oflaz'ın kendisini darp eden kişiler hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.