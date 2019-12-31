Evden kaçan Meryem Miraloğlu ortaya çıktı 80'lik Amerikalı ile evlenmişti

Geçtiğimiz aylarda kendisinden tam 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek herkesi şoke eden Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz hafta kayıplara karışması kafaları karıştırmıştı. Evliliğinde mutsuz olduğu iddia edilen Miraloğlu, günler sonra ortaya çıktı.