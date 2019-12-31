Evden kaçan Meryem Miraloğlu ortaya çıktı 80'lik Amerikalı ile evlenmişti
Türkiye'den ayrılıp Amerika'da 80 yaşındaki Patrick ile evlenen Meryem Miraloğlu'nun evden kaçtığı bir haftadır kayıp olduğu söylenmişti ki ortaya çıktı.
Geçtiğimiz aylarda kendisinden tam 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenerek herkesi şoke eden Meltem Miraloğlu'nun geçtiğimiz hafta kayıplara karışması kafaları karıştırmıştı. Evliliğinde mutsuz olduğu iddia edilen Miraloğlu, günler sonra ortaya çıktı.
Geçtiğimiz hafta "Chicago'daki teyzeme gideceğim" diyerek evden kaçtığı iddia edilen Miraloğlu, sosyal medya hesabı Instagram'ı yeniden kullanmaya başladı. Miraloğlu'nun kayyıplara karışmasının ardından yaptığı ilk paylaşımı ise sevenlerini korkuttu.
Sosyal medyada uzun bir süredir paylaşım yapmayan oyuncu Miraloğlu, Instagram'ının hikaye kısmında ilginç bir karikatür paylaştı.
Cehenneme düşmüş iki kişinin resmedildiği karikatürü paylaşan 32 yaşındaki oyuncu için "Amerika'da cehennem hayatı yaşıyor" yorumları yapıldı.