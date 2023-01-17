Evden 40 ton çöp çıktı! Komşular pis kokudan isyan edince şok gerçek çıktı
Eskişehir'de apartman sakinlerinin yayılan pis koku nedeniyle şikayette bulunduğu daireden tam 40 ton çöp çıktı. Zabıta ve polis ekipleri bile gördükleri manzara karşısında şaşırırken, evdeki çöp yığını uzun çalışmalar sonucu boşaltıldı.
Eskişehir'de görenleri hayretlere düşüren bir olay yaşandı. Odunpazarı ilçesinde bir apartmanda yayılan pis kokular, apartman sakinlerini canından bezdirdi. Pis koku nedeniyle şikayet edilen daireye gelen ekipler, evden tam 40 ton çöp çıkardı.
Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi’ndeki bir apartmanın 2’inci katında oturan Zeynep O.’nun, evde topladığı çöpler bir süre sonra apartmanda pis kokuya neden oldu.
partman sakinleri, uyarılarına rağmen dairesine çöp toplamaya devam eden Zeynep O. hakkında savcılığa şikayette bulundu.
Mahkeme, evden çöplerin temizlenmesi kararı verdi. Bu karar üzerine Odunpazarı Belediyesi ve Evinizde (SOBE) ekibi ile belediyenin Temizlik İşleri Müdürlüğü Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Zabıta ve polis harekete geçti.