Evde yüksek tansiyon nasıl düşürülür tansiyonu düşürme yöntemleri
Genellikle ileri yaşlarda görülen hipertansiyon, mutlaka kontrol altına alınması gereken bir sağlık sorunu. Tansiyonu düşürmenizi sağlayacak ipuçlarını sıraladık...
Hipertansiyon yani yüksek tansiyon birçok nedene bağlı olarak ortaya çıkan kan basıncı yüksekliğidir. Hipertansiyon gerekli önlemler alınmadığında önemli hastalıklara ve organ hasarlarına yol açar. Hipertansiyonun ortaya çıkış nedenleri arasında genetik yatkınlık ve aşırı tuz tüketimi ilk sıralarda yer alırken hastaların büyük bir bölümünde yüksek tansiyon nedeni belli değildir.
Yaşam tarzınızı değiştirerek yüksek tansiyonunuzu kontrol altında tutabilirsiniz. Yüksek tansiyonu düşürmeye yardımcı olabilecek yaşam tarzlarındaki değişikliklerin bir kısmı şöyledir:
Sağlıklı bir kiloya ulaşın
Fazla kilolu ve obezite hastası bireyler dengeli beslenme, egzersizle birlikte ideal kiloya ulaşırsa bu durum kan basıncının düşmesine yardımcı olabilir.
Fiziksel aktiviteyi artırın
Sağlıklı bir kiloya ulaşmak için fiziksel aktivite önemli bir yer teşkil etmektedir. Egzersiz yapmak kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra; strestin azalmasına, tansiyonun düşmesine ve kişinin kardiyovasküler sistemini güçlendirmesine yardımcı olur. Her hafta ortalama 150 dakika (haftada 5 kez yaklaşık 30 dakika olmak üzere) orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak hedeflenmelidir.