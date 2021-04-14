Evde yüksek tansiyon nasıl düşürülür tansiyonu düşürme yöntemleri

Fiziksel aktiviteyi artırın

Sağlıklı bir kiloya ulaşmak için fiziksel aktivite önemli bir yer teşkil etmektedir. Egzersiz yapmak kilo vermeye yardımcı olmasının yanı sıra; strestin azalmasına, tansiyonun düşmesine ve kişinin kardiyovasküler sistemini güçlendirmesine yardımcı olur. Her hafta ortalama 150 dakika (haftada 5 kez yaklaşık 30 dakika olmak üzere) orta düzeyde fiziksel aktivite yapmak hedeflenmelidir.