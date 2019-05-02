Evde yemek pişirirken tuz koymayın! Gereğinden fazla tuz tüketilirse...

Gereğinden fazla tuz tüketilirse...: Prof. Dr. Oğuz, suyun vücudun içinde bu şekilde belli oranlarda dağılma durumunun sodyum adı verilen tuz tarafından sağlandığına dikkati çekerek, tuz sayesinde vücut suyunun damar içinde kaldığını ve gerektiğinde hücreler arası alan ile hücrelerin içine girip çıkabildiğini ifade etti.