Evde yemek pişirirken tuz koymayın! Gereğinden fazla tuz tüketilirse...
Prof. Dr. Yusuf Oğuz, "Türk Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Derneğinin yaptığı çalışmada, ülkemizde günlük tuz tüketiminin 16-18 grama ulaştığı bildirilmiştir" dedi
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Oğuz, yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye'deki günlük tuz tüketiminin 16-18 grama ulaştığının tespit edildiğini belirterek, Türkiye'deki tuz tüketiminin gelişmiş ülkelere göre 3-4 kat fazla olmasının önemli bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu bildirdi.
AA'nın haberine göre; Prof. Dr. Oğuz, " Dünya Tuza Dikkat Haftası" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, erkek vücudunun yaklaşık yüzde 60'ının, kadın vücudunun ise yüzde 50'sinin sudan oluştuğunu belirtti.
Bu suyun 3'te 2'sinin dokuları oluşturan hücrelerin içinde, 3'te 1'inin de hücrelerin dışındaki alanlarda bulunduğunu kaydeden Oğuz, hücrelerin dışında bulunan suyun 4'te 3'ünün hücreler arası alandayken, 4'te 1'inin de kan şeklinde damarların içinde bulunduğunu aktardı.
Gereğinden fazla tuz tüketilirse...: Prof. Dr. Oğuz, suyun vücudun içinde bu şekilde belli oranlarda dağılma durumunun sodyum adı verilen tuz tarafından sağlandığına dikkati çekerek, tuz sayesinde vücut suyunun damar içinde kaldığını ve gerektiğinde hücreler arası alan ile hücrelerin içine girip çıkabildiğini ifade etti.