Evde yapılan hareketlerle düz bir karına sahip olmanın yolları!

Mekik

Temel hareketlerinizden biri de mekik olmalıdır. Her ne kadar bu hareketi yaparken zorlansanızda alıştıktan sonra düzenli olarak yaptığınızda üst karın kaslarınızı çalıştırmış olacaksınız. Böylelikle amacınızdaki görünümü elde etmek için alternatif bir harekettir. Mekik çekerken yapılırkengövdenizi tamamen yukarı kaldırmamalısınız. Gövdeyi tam kaldırmak kas gelişimini azalttığı gibi sağlığada zararlıdır. Bu hareketi yavaş yavaş yaparsanız daha iyi bir şekilde verim alabilirsiniz.