Evde yapılan hareketlerle düz bir karına sahip olmanın yolları!
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Yan Karın Kası
Bu egzersiz yan karın kaslarınızı çalıştırarak baklavalarınızın güzel görünmesi için son derece önemlidir. Six pack yani karın kası dediğimiz bu kasların güzel görünmesini ve temelini sağlayan yan karın kaslarıdır. Bu yüzden bu kaslara çalışmayı ihmal etmemelisiniz. Bu hareket ağırlık kullanmadan da yapılabilir. Sol el ensede, sağ el dize kadar indirilir. Ardından nefes vererek yukarı kaldırılır.
Mekik
Temel hareketlerinizden biri de mekik olmalıdır. Her ne kadar bu hareketi yaparken zorlansanızda alıştıktan sonra düzenli olarak yaptığınızda üst karın kaslarınızı çalıştırmış olacaksınız. Böylelikle amacınızdaki görünümü elde etmek için alternatif bir harekettir. Mekik çekerken yapılırkengövdenizi tamamen yukarı kaldırmamalısınız. Gövdeyi tam kaldırmak kas gelişimini azalttığı gibi sağlığada zararlıdır. Bu hareketi yavaş yavaş yaparsanız daha iyi bir şekilde verim alabilirsiniz.
Leg Lift
Başlangıç pozisyonu için yere sağ tarafınıza doğru uzanın. Sağ kolunuz ile başınızı destekleyin. Sol kolunuz ile de avuçtan destek alın. Bacaklarınızı dümdüz olacak şekilde uzatın. Vücudunuz düz bir çizgi şeklinde olmalıdır. Duruşunuzu bozmadan sol bağınızı yukarı doğru kaldırın ve sonra aşağıya geri indirin. Hareketi seri halde yapın. Egzersizi tamamladığınız zaman diğer tarafınıza geçin.
Twist
Matınızın üzerinde yere oturun ve dizlerinizi masa pozisyonunda görseldeki gibi havaya kaldırın. Bacaklarınız yere paralel ayaklarınız esnek olsun. Sırtınız düz bir hizada bacaklarınız ile v şeklini alsın. Ardından ellerinizi ileriye uzatıp birleştirerek, hafifçe belinizden kıvrılıp önce sağa doğru dirsek kırın. Ardından aynı hareketi sol tarafınıza yapın.