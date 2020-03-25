Evde yapılabilecek vücudu şekle sokan kolay egzersizler!

Mekik

Sıkı karın kaslarına sahip olmak için yapılan en etkili hareketlerin başında yer alan mekik hareketinin temel kuralı vücudun doğru pozisyonda olmasıdır. Harekette önemli olan omuzların yerden kaldırılması ve karın kaslarının sıkılaştırılmasıdır. Bu nedenle başın dizlere kadar kalkmasına gerek yoktur.Bu hareket için için sırt üstü uzanın ve belinizi yere bastırın. Ayaklarınız yere basarken dizlerinizi 90 derece kırın. Karın kaslarınızı kasarak sırtınızı kürek kemikleriniz kalkacak şekilde yukarıya kalkın. Yukarıya kalktığınızda nefes verin, eski pozisyonunuza dönerken nefes almayı unutmayın.