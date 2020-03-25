Evde yapılabilecek vücudu şekle sokan kolay egzersizler!
Evde kalmaya özen gösterdiğimiz bu karantina günlerinde kilonuzu korumak ve fit bir vücuda sahip olmak için yapabilecek birçok hareket var.İşte evde yapabileceğiniz kolay birtakım spor hareketleri.
Omuz Döndürme
Omuz döndürme hareketi için yerinizde yürüyün ve omuzlarınızı geriye doğru yavaşça sağ ve sol taraf olmak üzere döndürün. Hareketi yaklaşık 3 dakika boyunca uygulayın.
Sfenks Duruşu
Hem karın kaslarımızı çalıştıran hem de belimizi destekleyen bu hareket için karnınız üzerinde ayaklarınız arkada düz bir şekilde uzatın.Dirseklerinizi omuz hizasında tutarak üzerinde durun. Göğüs kafesinizi yavaşça yerden yukarı doğru kaldırın.Kalça ve bacaklarınız mattan asla kalkmamalı.
Mekik
Sıkı karın kaslarına sahip olmak için yapılan en etkili hareketlerin başında yer alan mekik hareketinin temel kuralı vücudun doğru pozisyonda olmasıdır. Harekette önemli olan omuzların yerden kaldırılması ve karın kaslarının sıkılaştırılmasıdır. Bu nedenle başın dizlere kadar kalkmasına gerek yoktur.Bu hareket için için sırt üstü uzanın ve belinizi yere bastırın. Ayaklarınız yere basarken dizlerinizi 90 derece kırın. Karın kaslarınızı kasarak sırtınızı kürek kemikleriniz kalkacak şekilde yukarıya kalkın. Yukarıya kalktığınızda nefes verin, eski pozisyonunuza dönerken nefes almayı unutmayın.
Makas (Criss Cross)
Sırt üstü yere uzanın. Bacaklarınızı havaya kaldırın ve iki ayağı aynı anda sağa sola makas şeklinde hareket ettirin. Bu harekette beliniz ile yer arasında boşluk kalmasın. Karın kaslarınızı iyice sıkın ve karın kaslarından güç alın.