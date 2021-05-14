Evde yapılabilecek kardiyo hareketleri neler? Yaza fit girin!
Yağ yakımını hızlandırmak için kardiyo hareketleri sıklıkla tercih ediliyor. Evde uygulayabileceğiniz kardiyo egzersizlerini sizin için bir araya getirdik!
Sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo vermek için iyi bir beslenme programı şart. Yediklerimize dikkat ettikten sonra kilo vermek için gerekli olan bir kural da elbette spor yapmak. Yürüyüş ya da koşunun yanında evde yapacağınız kardiyo hareketleriyle yağ yakımını hızlandırabilirsiniz.
Evde Hangi Kardiyo Hareketleri Yapılabilir?
Kardiyo hareketleri evde kolaylıkla yapabileceğiniz ve vücudunuzun güç kazanmasına yardımcı olan hareketlerdir. Herhangi bir ekipmana gerek duymadan evde kolaylıkla belirlediğiniz kardiyo egzersizleri ile yağ yakımını artırabilirsiniz. Kardiyo hareketlerinin genelde haftalık olarak yapılması önerilir. Haftada 2 defa yapacağınız kardiyo hareketleri sayesinde hem kalp atışınızı hızlandırabilir hem de yağ yakımına yardımcı olabilirsiniz. Evde yapabileceğimiz kardiyo hareketleri şunlardır;
- halat idmanı,
- ip atlama,
- kürek çekme hareketi,
- yüksek sıçrama,
- dağ tırmanışı ve gölge boksu.
İp Atlama Egzersizi
Egzersizler arasında en etkili kardiyo yağ yakımına yardımcı olan egzersizlerin başında ip atlama gelmektedir. İp atlama egzersizi tercih eden kişilerin vücudundaki dayanıklılık daha fazla olurken kas koordinasyonu da daha hızlı bir şekilde ilerleme gösterir. Çünkü bu egzersiz beyin ve vücutta bulunan tüm kasları aynı anda çalıştırmaktadır. Yaklaşık 30 dakikalık ip atlama egzersizini yapan kişiler yaklaşık olarak 400 kalorilik yağ yakabilir. Genellikle göbek ve kalça bölgesindeki yağlardan kurtulmak isteyen kişiler ip atlama egzersizini tercih edebilir.
Halat İdmanı
halat idmanı, diğer kardiyo hareketlerine göre daha fazla güç ve kuvvet isteyen zorlayıcı bir kardiyo egzersizidir. Eğer hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler varsa halat idmanı egzersizlerini yapabilirler. Halat idmanı tek başınıza güzel bir kardiyo çalışması yaratırken hem de kuvvet antrenmanı olarak geçer. Yani bu egzersizi yaptığınızda kuvveti fazla şekilde harcadığınız için yüksek şekilde de kalori yakarsınız. 4 dakika yapacağınız bir halat idmanından yaklaşık olarak 60 kalori yakabilirsiniz.