Evde yapılabilecek kardiyo hareketleri neler? Yaza fit girin!

Halat İdmanı

halat idmanı, diğer kardiyo hareketlerine göre daha fazla güç ve kuvvet isteyen zorlayıcı bir kardiyo egzersizidir. Eğer hızlı bir şekilde kilo vermek isteyen kişiler varsa halat idmanı egzersizlerini yapabilirler. Halat idmanı tek başınıza güzel bir kardiyo çalışması yaratırken hem de kuvvet antrenmanı olarak geçer. Yani bu egzersizi yaptığınızda kuvveti fazla şekilde harcadığınız için yüksek şekilde de kalori yakarsınız. 4 dakika yapacağınız bir halat idmanından yaklaşık olarak 60 kalori yakabilirsiniz.