Evde yalnızlıktan sıkılanlar için çözüm bu uygulamalarda!

OKcupid

OKcupid, yalnızca bir resim temelinde eşleştirmek yerine gerçekleri tanımaya odaklanıyor.İnsanların kısa ve uzun zamanlı ilişki tercihi yapabildiği,beğeni ve zevklerinin örtüştüğü kişilerle eşleşme algoritmasına sahip bir uygulama olan Okcupid,benzer fikirli insanlar keşfetmenize yardımcı oluyor.