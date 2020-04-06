Evde tıraş olan erkeklerin bilmesi gereken 10 madde

1. Öncelikle yüzünüzü şöyle güzelce bir nemlendirin!

Sakın kuru bir ciltle tıraş olmaya çalışmayın! Bu hem cildinize zarar verecektir hem de zaman zaman canınızı acıtarak tıraş deneyiminizi olumsuz etkileyecektir. Tıraştan önce şöyle yüzünüzü güzelce ıslatın ve tıraşınızın keyfini çıkartın!