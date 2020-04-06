Evde tıraş olan erkeklerin bilmesi gereken 10 madde
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını engellemek ve vatandaşları korumak amacıyla berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durduruldu. Bununla birlikte herkes kendisinin berberi, kuaförü oldu. Hepimiz "tıraş" oluyoruz fakat ne kadar doğru oluyoruz? Peki nasıl doğru tıraş olunur?
1. Öncelikle yüzünüzü şöyle güzelce bir nemlendirin!
Sakın kuru bir ciltle tıraş olmaya çalışmayın! Bu hem cildinize zarar verecektir hem de zaman zaman canınızı acıtarak tıraş deneyiminizi olumsuz etkileyecektir. Tıraştan önce şöyle yüzünüzü güzelce ıslatın ve tıraşınızın keyfini çıkartın!
19
2. Tıraş jeli veya köpüğünü yüzünüzün her yerine dağıtın
29
3. Sıcak su kullanın
Tıraş olurken sıcak su kullanmak cildinizde oluşabilecek tahrişleri önleyecektir. O nedenle tıraştan önce küçük bir kaba sıcak suyu doldurmanız tıraşınız için yeterli olacaktır.
39
4. Suratınızı germeyi unutmayın!
Tıraş edeceğiniz yeri hafiften gererek, çok daha rahat bir şekilde tıraş olabilirsiniz.
49