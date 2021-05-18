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'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı

'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı

Müteahhit olarak çalışan 33 yaşındaki kadın, internetten 'evde otururken yapılacak işler' diye araştırma yapınca hayatı değişti.

'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı

31 yaşındaki müteahhit Madolline Gourley Avustralya'nın Brisbane kentinde çalışıyordu. Genç kadının tüm hayatı 2017 yılında baştan aşağı değişti.

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'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı

Evde otururken yapılacak işler karşısına çıkınca birden çok etkilendi.

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'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı

2017 yılında hemen harekete geçen genç kadın, web sitelerinden birine kaydoldu.

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'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı

Genç kadın, kedi bakıcılığı işi için iş aramaya başladı.

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