'Evde otururken yapılacak işler' diye araştırdı hayatı değişti! 190 bin TL kazandı
Müteahhit olarak çalışan 33 yaşındaki kadın, internetten 'evde otururken yapılacak işler' diye araştırma yapınca hayatı değişti.
31 yaşındaki müteahhit Madolline Gourley Avustralya'nın Brisbane kentinde çalışıyordu. Genç kadının tüm hayatı 2017 yılında baştan aşağı değişti.
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Evde otururken yapılacak işler karşısına çıkınca birden çok etkilendi.
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2017 yılında hemen harekete geçen genç kadın, web sitelerinden birine kaydoldu.
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Genç kadın, kedi bakıcılığı işi için iş aramaya başladı.
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