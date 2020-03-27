Evde olmaktan sıkılan insanların yaptıkları yok artık dedirtti!
Koronavirüs salgını nedeniyle, zamanımızın çoğunu evde geçiriyoruz. Bazı insanlar o kadar sıkılıyorlar ki, kapalı kalma sürelerini harcamak için yeni ve yaratıcı yollar buluyorlar. İşte karantina altında komik şeyler yapan insanların en iyi fotoğraflarından bazıları....
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