Evde olanlar ilk kez bu kadar açık! Duygu Delen davasında gerekçeli karar

Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Mahkeme cezası kesinleşen sanık Kaplan hakkında gerekçeli kararını açıkladı. 50 sayfalık gerekçede evde yaşananlara da yer verildi.