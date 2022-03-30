Evde olanlar ilk kez bu kadar açık! Duygu Delen davasında gerekçeli karar
Duygu Delen'in şüpheli ölümüyle ilgili davada sanık Mehmet Kaplan 10 bin 800 lira para cezası ve 10 yıl hapisle cezalandırılmıştı. Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı. İşte o gün evde tam olarak yaşananlar...
Olay, 13 Ağustos 2020 tarihinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi Vehbi Dinçerler Caddesi üzerindeki bir apartmanda meydana gelmişti. 5 katlı apartmanın 4'üncü katından şüpheli şekilde düşen Duygu Delen (17), hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Mahkeme cezası kesinleşen sanık Kaplan hakkında gerekçeli kararını açıkladı. 50 sayfalık gerekçede evde yaşananlara da yer verildi.
İntihara yönlendirmedi: Beyanlar, keşif ve Adli Tıp Raporları ile delillerin sanığın savunmasını teyit edici nitelikte olması ve sanığın suçu işlediğinin sabit olmaması nedeniyle “Kasten öldürme” suçundan beraat kararı verildiği aktarılan kararda, sanık Kaplan’ın Duygu Delen’i intihara yönlendirmediği vurgulandı.
Kararda yer verilenler: Gerekçeli kararda cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaası, sanık savunmaları, Adli Tıp Kurumu raporları, bilirkişi raporları ile tanıkların, avukatların ve katılanların beyanlarına yer verildi.
Mahkeme evde yaşananları aktardı
Kararın değerlendirme kısmında Duygu Delen’in olaydan bir gün önce Instagram üzerinden sanık Kaplan’a “Tek engelli olmadığım yer burası” şeklinde mesaj attığı, mesajlaşmanın ardından sanık Kaplan’ın Duygu’yu evinden alarak evlerine getirdiği...