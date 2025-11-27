Evde nem birikmesini önleyen yöntem açıklandı! Bant yapıştırırsanız...

Kışın dışarıdaki soğuk hava ile evinizdeki sıcak hava karşılaştığında duvarların yüzeyinde yoğunlaşma yaşanabiliyor. Bu durum genelde evin mutfak, banyo ve yalıtım kısmında görülürken bu hem koku hem de zamanla malzemelerin zarar görmesine yol açabiliyor. Eğer duvarın içinde bir tesisat sızıntısı varsa, bu nemle birleşerek çok daha büyük bir probleme dönüşebiliyor.