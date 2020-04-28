Evde nasıl şıra yapılır iftarda ferahlatan organik lezzet!
Unutulmaya yüz tutmuş geleneklerimizden birisi olan şıra yapımı yüzyıllar öncesine dayanmakla birlikte Osmanlı’nın meşhur ve özgün lezzetlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki şıra yapmanın püf noktası nedir ve şıra nasıl tüketilir?
Malzemeler
4 kişilik
• 1 su bardağı temizlenmiş kuru üzüm ( karasından )
• 4 su bardağı içme suyu
Temizlenmiş olan kuru üzümler bol suda yıkanır. Daha sonra ince ince kıyılırlar veya robotta birazcık çekilirler. Üzümler bir kavanoza veya kaba alındıktan sonra üzerine 4 su bardağı su dökülür.
Kabın üstü sadece bir tülbent ile örtülür, bu şekilde karanlık ve serin bir yerde 3 gün bekletilir. 3 günün sonunda renk kırmızıdan pembeye döner ve bir miktar kabarcık oluşur. Kabarcık oluşumu artık şıranın mayalandığını gösterir.
Şıra süzülerek artık içime hazır hale gelir. Kalan posadan sirke yapılabilir. Sirke yapacak zaman yoksa en azından çekirdekler ayıklanarak bu çekirdekler tüketilebilir. Çünkü mayalanmış üzüm çekirdekleri çok yüksek oranda antioksidan içermektedir.