Evde muffin yapmayı denemenin tam zamanı işte tarifi!
Dışarıdaki mekanlarda görünümü ve lezzetiyle vazgeçilmez kek tariflerinden olan muffini evde yapmanın kolay yollarını bir araya getirdik!
Porsiyonluk kek tarifi olarak da kabul gören muffin; kekin yağlı kağıtlara ya da özel kalıplara dökülüp küçük porsiyonlar halinde pişirilmesine deniyor.İşte kolay muffin tarifi...
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Malzemeler
3 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı ayçiçek yağı, 4 yemek kaşığı yoğurt, 10 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu yeterli olacaktır.
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Yapılış aşaması
Yumurtalar ve toz şekeri, krema haline gelene kadar bir mikser yardımıyla çırpın. Ayçiçek yağı, yoğurt ve vanilyayı ekledikten sonra çırpma işlemini sürdürün.
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Elenmiş un ve kabartma tozunu muffin karışımına ilave edin. Tüm malzemeyi tahta bir kaşık yardımıyla hızlıca karıştırın.
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