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Evde mahsur kalan adam hayatının şokunu yaşadı! İşten çıkarıldı: Patronlarına böyle seslendi!

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Evde mahsur kalan adam hayatının şokunu yaşadı! İşten çıkarıldı: Patronlarına böyle seslendi!

ELAZIĞ’da kapı kilidi bozulan evde mahsur kalan 2 çocuklu bir aileyi itfaiye ekipleri merdiven uzatarak kurtardı. İşe gidemediği için çıkışının verileceğini öğrenen Cebrail Altunbaş, patronlarına seslenerek, "Mağduriyetimi görüyorsunuz ben herhangi bilinçli bir şekilde buradan çıkmamazlık yapmadım" dedi.

Evde mahsur kalan adam hayatının şokunu yaşadı! İşten çıkarıldı: Patronlarına böyle seslendi!

Elazığ’ın Güneykent Mahallesi'nde yaşayan Cebrail Altunbaş, sabah işe gitmek için kalktığında kapıyı açamadı. Evinin kapısının kilidinin bozulduğunu fark eden Altunbaş, yardım çağırmak için telefonuna sarıldı. 

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Evde mahsur kalan adam hayatının şokunu yaşadı! İşten çıkarıldı: Patronlarına böyle seslendi!

Yaklaşık 6 saat boyunca hiç kimseden geri dönüş olmayınca Altunbaş, çareyi jandarma ve itfaiye ekiplerinde buldu.

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Evde mahsur kalan adam hayatının şokunu yaşadı! İşten çıkarıldı: Patronlarına böyle seslendi!

Site çalışanlarının da kapıyı açamaması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Cebrail Altunbaş’ı, eşini ve iki çocuğunu, balkona uzatılan merdiven yardımıyla evden çıkardı

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Evde mahsur kalan adam hayatının şokunu yaşadı! İşten çıkarıldı: Patronlarına böyle seslendi!

Evden çıkamadığı için işe gidemeyen Cebrail Altunbaş, ayrıca iş yerinden gelen telefonla şoka uğradı. İddiaya göre iş yeri, Altunbaş’ın işten çıkarılacağını kendisine iletti.

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