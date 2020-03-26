Evde kolay çikolata yapımı nasıl olur?
Tatlı krizlerinin vazgeçilmezi, bir parçası bile vücudumuzda mutluluk salgılamaya yeten çikolatayı, evde basit ve hızlı bir şekilde yapabileceğinizi biliyor muydunuz? İşte ev yapımı çikolata tarifi ve püf noktaları...
Evde çikolata yapmak için çok profesyonel malzemelere ihtiyaç yoktur. Herhangi bir eritme kabı ya da ısıtma kabı, üzerinde de çikolataların eritilebileceği bir diğer kap, başlangıç olarak yeterlidir.
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Daha sonra üzerinde çalışılabilecek folyo kaplı herhangi bir tepsi, krema, kuruyemiş ve lokum gibi süsleme malzemeleri, iki çeşit çikolata yapmak için yeterli olacaktır.
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Çikolatanın öncelikle eritilmesi gerekir. İçinde çok az su olan bir kabın üzerine, içinde çikolata olan ısıya dayanıklı başka bir kap konulur. Çikolata eğer çok yüksek ısılara maruz bırakılırsa, erimeden yanmaya başlar.
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Üstteki kap asla kaynayan suya temas etmemeli, buharından faydalanmalı ve çikolata bu şekilde erimelidir.
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