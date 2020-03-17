Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilir misiniz Prof. Dr. Mustafa Tayar anlattı
TÜRKİYE'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) vakalarının görülmesinin ardından yoğun talep ile birlikte kolonya ve dezenfektan fiyatları tavan yaptı. Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, evde el dezenfektanlarının üretilebileceğini söyledi ve evde dezenfektan ürünlerinin nasıl yapılacağını ayrıntılarıyla anlattı.
Koronavirüs dünyada hızla yayılmaya devam ederken hayatını kaybedenlerin sayısında da her geçen gün artış yaşandı. Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından maske, kolonya ve dezenfektan fiyatlarında ciddi bir artış meydana geldi. Özellikle el dezenfektanlarındaki fiyat artışından yola çıkan Bursa Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Tayar, aktar ve eczanelerde bulunan lavanta yağı, çay çiçeği yağı, karanfil yağı, aleo vera ve etil alkolden el dezenfektanı yapılabileceğini söyledi.
Ellerde kurumalar ve çatlamalar meydana geldi
Kolonya ve alkol bazlı dezenfektanların aşırı kullanılması sonucu elde çatlama, egzama gibi rahatsızlıklarda artış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar, şöyle konuştu: "Koronavirüs konusunda dünya bir sınav veriyor ve bu sınavı da en başarılı şekilde veren ülkelerden biri Türkiye. Hükümetimiz bu konuda çok akıllı hareket ediyor fakat bu arada gözden kaçan birkaç nokta var. Birincisi ‘el yıkayalım’ diye konuştuk. Günde 15-20 defa el yıkanmaya başladı."
"Alkol bazlı dezenfektanlar, kolonyalar devreye girince ellerde kurumalar, çatlamalar ve egzama şekillendi. Bu 7'den 70'e hepimizi rahatsız eder hale geldi. Eski tip sabunlar, bunların lavanta özlüsü gibi doğal olarak antibakteriyel sabunları kullanmak ellerimizi bu olumsuz etkilerden kurtaracaktır. Ellerimizi yıkadıktan sonra yumuşatıcı krem, vazelin gibi ürünler kullanmak gerekiyor."
Evde ekonomik ve güvenli dezenfektan yapılabilir
Evde rahatlıkla el dezenfektanı üretilebileceğini kaydeden Prof. Dr. Tayar, korona teröristleriyle mücadele çağrısı yaptı: "Aşırı artan maske fiyatları, kolonya ve el dezenfektan fiyatları ortaya çıktı. Aktara gidip antibakteriyel ve antiviral etkileri ispatlanan, bütün bu kimyasal olmayan, doğal kökenli malzemelerle de evimizde ihtiyacımızı karşılayacak kadar çok daha ekonomik, çok daha güvenli el dezenfektanı üretme şansımız var. Bu işi ahlaksızlık haline getiren, 'korona teröristleri' diyebileceğimiz gruba karşı da etkin bir mücadele vermiş oluruz."