Evde kendi el dezenfektanınızı üretebilir misiniz Prof. Dr. Mustafa Tayar anlattı

Ellerde kurumalar ve çatlamalar meydana geldi

Kolonya ve alkol bazlı dezenfektanların aşırı kullanılması sonucu elde çatlama, egzama gibi rahatsızlıklarda artış olduğuna dikkati çeken Prof. Dr. Mustafa Tayar, şöyle konuştu: "Koronavirüs konusunda dünya bir sınav veriyor ve bu sınavı da en başarılı şekilde veren ülkelerden biri Türkiye. Hükümetimiz bu konuda çok akıllı hareket ediyor fakat bu arada gözden kaçan birkaç nokta var. Birincisi ‘el yıkayalım’ diye konuştuk. Günde 15-20 defa el yıkanmaya başladı."