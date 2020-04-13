Evde kaş nasıl alınır? İşte evde kaş alma yöntemleri

YÜZ ŞEKLİNİZ İÇİN MÜKEMMEL KAŞ ŞEKLİNİ BULUN

Yüzünüz yuvarlaksa, olabildiğince yüksek bir kaş zirvesi oluşturmaya çalışın. Kaşın zirvesine düz bir çizgi izleyen bir kaş şekli arayın ve yuvarlak bir kaş şeklinden uzak durun. Bu yüzünüzü çok yuvarlak gösterecektir.

Kare bir yüz için, kavisli bir kaş şekli, yumuşak veya sert açılı bir şekil düşünün. İnce ve kısa kaş şekillerinden uzak durun.