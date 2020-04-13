Evde kaş nasıl alınır? İşte evde kaş alma yöntemleri
Kuaförlerin, berberlerin ve güzellik merkezlerinin çalışmalarına Koronavirüs nedeniyle ara vermesinin ardından bakımına dikkat eden hanımlar özellikle evde nasıl kaş alındığını araştırmaya başladı. İşte evde kaş alma teknikleri...
Güzel ve doğal görünümlü kaşlar, en sıcak ve doğal güzellik trendlerinden biridir. Kuaföre ve güzellik salonuna gitmeden kaşlarınızı evde pratik bir şekilde alabilirsiniz. İşte evde adım adım kaş alma yöntemi…
KAŞ ALMAYA BAŞLAMADAN ÖNCE
Kaşlarınızın yeterince kalın olup olmadığını belirlemeniz gerekir. Kaşlarınızın istediğiniz kaş şekli için yeterli olmadığını düşünüyorsanız üzülmeyin. Daha kalın ve gür kaşlar için evde uygulayabileceğiniz doğal yöntemler var. Yatmadan önce, kaşlarınızın uzaması ve fazla çıkması için kaşlarınıza 3-5 dakika boyunca hint yağı, zeytinyağı veya badem yağı kullanarak masaj yapmayı deneyin. Sağlıklı bir beslenme de kılların büyümesini teşvik edecek ve köklerini güçlendirecektir.
YÜZ ŞEKLİNİZ İÇİN MÜKEMMEL KAŞ ŞEKLİNİ BULUN
Yüzünüz yuvarlaksa, olabildiğince yüksek bir kaş zirvesi oluşturmaya çalışın. Kaşın zirvesine düz bir çizgi izleyen bir kaş şekli arayın ve yuvarlak bir kaş şeklinden uzak durun. Bu yüzünüzü çok yuvarlak gösterecektir.
Kare bir yüz için, kavisli bir kaş şekli, yumuşak veya sert açılı bir şekil düşünün. İnce ve kısa kaş şekillerinden uzak durun.
Kalp şeklinde bir yüzü olan kadınlar, daha doğal bir görünüm oluşturduğu için düşük kemer ve yuvarlak kaş şekli yapabilirler. Çok kemerli bir kaştan kaçının, daha kısa kalp şeklinde bir yüze uzunluk katabilir.
Oval bir yüzünüz varsa, düz ve yumuşak açılı bir kaş şekli seçin. Bunlar dümdüz yukarı çıkmalı ve sonra yavaşça üstte kıvrılmalıdır.