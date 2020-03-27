Evde kalmaktan kuruyan ellerinize iyi gelecek krem tarifi!
Kuruyan ellere bakım nasıl olmalıdır? Kuruyan ellerinizi nemlendirmek için evde kendiniz krem yapabilirsiniz. İşte çeşit çeşit el kremi tarifleri!
Su ile aşırı temas ya da gün içerisindeki dezenfektan kullanımı ile ne yazık ki ellerimiz kuruyabiliyor. Kuruyan elleri nemlendirilmediğinde de bir süre sonra ellerde çatlaklar oluşabiliyor.
Bu çatlakları kimyasal ürün kullanmadan giderebilirsiniz. Evde uygulayacağınız birkaç basit yöntemle evde kendi kreminizi kendiniz yapabilirsiniz. İşte çatlayan ve kuruyan eller için evde doğal krem yapımı tarifleri!
Vazelinli el kremi tarifi
2 tatlı kaşığı vazelin
1 orta boy limonun yarısının suyu
1 çay kaşığı zeytinyağı
Vazelinli el kremi yapılışı
Vazelini çay tabağına koyun. Tabağı içinde ılık su olan bir kaba oturtup eritin. Vazelin dolu tabağı su dolu kaptan çıkarın. Eriyen vazelinin içine zeytinyağı ile limon suyunu ilave edip karıştırın. Karışımı buzdolabında donana kadar bekletin. Dilediğiniz bir kaba alıp ağzını kapatın.