Evde kalıp kilo almak istemeyenlere pratik öneriler
Koronavirüsün yayılması ile evde olduğumuz zaman süresi arttı. Evde her canımız sıkıldığında soluğu buzdolabının önünde alıyoruz ya da kendimizi abur cubur yemeye veriyoruz. Ama bu süreçte kilo almadan sağlıklı kalmak için doğru ve dengeli beslenmemiz gerektiğini unutmamalıyız. İşte pratik önerilerimiz...
Koronavirüs salgını nedeniyle birçoğumuz evdeyiz. Evde kaldığımız sürede her canımız sıkıldığında soluğu buzdolabının önünde alıyoruz ya da kendimizi abur cubur yerken buluyoruz. Bir an önce buna dur demeli, dengeli ve sağlıklı beslenmeye başlamalıyız. İşte tavsiyelerimiz...
Çok yemek kiloyu artırır, vücut direncini düşürür
Virüsten korunmak ve hastalıkla mücadele etmek için bağışıklık sisteminin güçlü olması gerekmektedir. Ancak fazla besin tüketiyor olmak bağışıklığa iyi gelmemekte, kilo alımına neden olmakta ve hastalıklara davetiye çıkarmaktadır. Gün içinde evde harcanılan enerji minimum seviyeye indiği için kalori alımının da azaltılması, kişilerin daha çok sağlıklı besinlere yönelmesi gerekmektedir.
Beyaz un ve karbonhidratlara dikkat!
Bol karbonhidrat içeren menüler ve atıştırmalıklar yerine daha fazla vitamin ve mineral bulunduran, kalorisi daha az olan besinler tercih edilmelidir. Özellikle makarna, pilav, ekmek ve hamur işlerinin tüketimine bir süre ara bile verilebilir. Beyaz undan yapılan besinlerin besleyici değerinin düşük olduğu ve boş kalori içerdiği unutulmamalıdır.
Kendinize sağlıklı ve eğlenceli sular hazırlayın
Bu dönemde günde 2- 2,5 litre su içmeye özen gösterilmelidir. Çay ve kahvenin su yerine geçmeyeceği unutulmamalıdır. Su içemiyorum diyenler için suya limon, nane, tarçın kabuğu, zencefil ya da meyve atmak yararlı olabilir. Asitli içecekler ve hazır meyve sularından uzak durulmalıdır.