Evde kalıp kilo almak istemeyenlere pratik öneriler

Beyaz un ve karbonhidratlara dikkat!

Bol karbonhidrat içeren menüler ve atıştırmalıklar yerine daha fazla vitamin ve mineral bulunduran, kalorisi daha az olan besinler tercih edilmelidir. Özellikle makarna, pilav, ekmek ve hamur işlerinin tüketimine bir süre ara bile verilebilir. Beyaz undan yapılan besinlerin besleyici değerinin düşük olduğu ve boş kalori içerdiği unutulmamalıdır.