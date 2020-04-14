Evde kalınca soluğu mutfakta alan ünlüler bakın neler yaptı!

Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner "Ekmek Tariiifi geldi...

Yazdığımı yapın yaptığımı yapmayın .Fırını açıp kapatmayın ben öyle yaptığım için indi. Yoksa çok güzel şişmişti .Şimdiden herkese afiyet olsun, Sevgiyle lütfen evde kalın♥️ notuyla ev yapımı ekmeğini takipçilerinin beğenisine sundu.