Evde kalınca soluğu mutfakta alan ünlüler bakın neler yaptı!
Tüm dünya karantina altında ve bu durum ünlülerin yaşamlarına da büyük ölçüde etki etti.Ünlüler evde kal akımıyla birçok yenilik ortaya çıkardı kimisi ise kendisini mutfağa attı ve hünerlerini sergiledi.
Ünlü popçu Murat Boz, karantinada lahmacun yaptığı anları sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Boz'un hamur açıp lahmacun yapması herkesi şaşırttı.
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Doktorlar dizisinin Zenan'ı Melike Güner "Ekmek Tariiifi geldi...
Yazdığımı yapın yaptığımı yapmayın .Fırını açıp kapatmayın ben öyle yaptığım için indi. Yoksa çok güzel şişmişti .Şimdiden herkese afiyet olsun, Sevgiyle lütfen evde kalın♥️ notuyla ev yapımı ekmeğini takipçilerinin beğenisine sundu.
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Şahan Gökbakar da"Yeni cikti .... Ekrana yaklasinca kokusu da geliyor"notuyla evde yaptığı ekmeği takipleriyle paylaştı.
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Pınar Altuğ'da eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile mutfakta bol bol vakit geçirerek keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
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