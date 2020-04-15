Evde kalça sıkılaştırmak için etkili 6 hareket!

Sumo Squat

Sumo squat yapmak için, ayaklarınızı kalça mesafesinden belirgin şekilde daha geniş bir alanda (yaklaşık üç ila dört ayak), ayak parmaklarınızı 45 derece açın ve ellerinizi yüzünüz önünde birleştirin.

Dizlerinizi ve kalçalarınızı bükün ve ellerinizi çenenizin altına itmek suretiyle çömelin. Bu hareketi yaparken düz durun ve dizlerinizi bükerken ayak parmaklarınızın hizasını geçmemesine özen gösterin. Kalçalarınız zemine paralel olduğunda, topuklarınızdan güç alarak başa dönün. Yine, zindelik seviyenize ve hedeflerinize bağlı olarak, üç set ve sekiz tekrar ile egzersizi yapabilirsiniz.

Standart squat hareketi ile sumo squat hareketinin arasında ufak bir farklılık olmasına rağmen sumo squat hem daha zor hem de daha faydalıdır.