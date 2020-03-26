Evde kal, kendi ekmeğini kendin yap
Korono virüsün ülkemizde yayılmaya devam ettiği şu günlerde insanlar dışarıdan ekmek almak yerine evde kendi ekmeklerini yapmak istiyorlar. Mutfağının dört bir yanını ekmek kokuları sarsın istiyorsanız işte size evde ekmek tarifi...
Korona virüsten korunmak amacıyla evde kaldığımız bu günlerde kendi ekmeğinizi kendiniz yapmaya ne dersiniz.İşte, ağızda lokum gibi dağılan yumuşacık bir kıvam elde
edeceğiniz doğal, sağlıklı ve güvenilir evde kolay ekmek yapımı tarifi...
EVDE EKMEK TARİFİ
Ekmek yapımı için malzemeler :
-4,5 su bardağı un + 1 yemek kaşığı tepeleme un
-2 su bardağı ılık su
-1 paket instant kuru maya
-1 yemek kaşığı silme toz şeker
-1 çay kaşığı tuz
Üzeri için:
-Un
Ekmek yapımı için; derin bir kaba 4 buçuk su bardağı un ve buna ilave olarak 1 yemek kaşığı tepeleme un koyun. Üzerine 1 paket instant kuru maya, 1 yemek kaşığı silme toz şeker ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip, karıştırın.
Daha sonra karışıma 2 su bardağı ılık suyu azar azar döküp, eliniz ile karıştırmaya başlayın. Un ve su karışana kadar karıştırın. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Hamur oldukça yumuşak olacak yani elinize yapışacak. Un ekleyip, hamuru katılaştırmayın.