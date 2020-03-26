Evde kal, kendi ekmeğini kendin yap

Korona virüsten korunmak amacıyla evde kaldığımız bu günlerde kendi ekmeğinizi kendiniz yapmaya ne dersiniz.İşte, ağızda lokum gibi dağılan yumuşacık bir kıvam elde

edeceğiniz doğal, sağlıklı ve güvenilir evde kolay ekmek yapımı tarifi...