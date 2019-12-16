Evde kahkül nasıl kesilir yüz şekline göre kahkül modelleri
Evde kahkül nasıl kesilir sorusunu yanıtı yüz şekline göre kahkül modellerinin görselleriyle birlikte haberimizde. Hangi yüz tipine sahip olursanız olun ister uzun, ister yuvarlak isterseniz oval yüz şekliniz olsun size uygun bir kahkülü evde kendiniz kesebilirsiniz. İşte kahkül kesme ve kahkül bakımının detayları.
Evde kahkül nasıl kesilir, acaba kahkül benim yüzüme yakışır mı diye merak edenler için evde kahkül kesmenin yollarını ve yüz şekline göre kahkül modellerini derledik. Öncelikle kahkül kestirmek iddialı bir tarz. Kahkül kestirmek istiyorsanız iddianızdan dolayı tebrik ederiz. İkinci önemli nokta da kahkülün herkese ve her saç tipine yakışmayacağı yönündeki iddialar. Kahkül her saç tipi ve yüz şeklinde kullanılabilir. Ancak doğru model ve uzunlukta olursa. Bu nedenle kahkül keserken gördüğünüz ve hoşunuza giden bir modeli değil yüzünüze ve saçınıza uygun olanı seçerek işe başlayın. İşte evde kahkül kesmenin yolları ve kahkül hakkında bilmeniz gerekenler.
Eğer saçlarınızı kendiniz kesmek istiyorsanız biraz el becerisi, ince bir tarak ve makas işinizi görebilir. Öncelikle saçlarınız kuru ve temiz olmalıdır. Eşit bir şekilde kesim yapmak için saçınızın kuru olması önemli, hatta keseceğiniz bölümü fönle düzleştirirseniz işiniz çok daha kolay olur.
İlk adım olarak saçlarınızı tarayın. Alnınızın üst kısmından başlayarak ve saçlarınızın ön tarafında tarak ile çizgi çizerek saçınızı eşit bir şekilde ayırın. Ayırdığınız bu kısım kahkül kesmek için karar verdiğiniz saç miktarıdır. Ön kısımda ayırmış olduğunuz saçları elinizle yukarıya doğru kıvırın. Kıvırmış olduğunuz saçları uçlarından kesmeye başlayın. İstediğiniz boya kadar uçlarından kesebilirsiniz. Saçınızı keserken istediğiniz uzunluktan 1-2 santim aşağıdan kesin.
Bu saç modelinin belki de en zor aşaması bakım ve şekil verme aşaması olarak kabul edilir. Kısa kesilmiş bir saça şekil vermenin zor olduğu düşünülür ancak yazımızdaki pratik yöntemler sayesinde siz de kahküllere oldukça kolay şekil verebilirsiniz. Kahküllere şekil vermeden önce saçınızı fön suyu ile ya da normal su ile hafifçe ıslatabilirsiniz.