Evde kahkül nasıl kesilir yüz şekline göre kahkül modelleri

Evde kahkül nasıl kesilir, acaba kahkül benim yüzüme yakışır mı diye merak edenler için evde kahkül kesmenin yollarını ve yüz şekline göre kahkül modellerini derledik. Öncelikle kahkül kestirmek iddialı bir tarz. Kahkül kestirmek istiyorsanız iddianızdan dolayı tebrik ederiz. İkinci önemli nokta da kahkülün herkese ve her saç tipine yakışmayacağı yönündeki iddialar. Kahkül her saç tipi ve yüz şeklinde kullanılabilir. Ancak doğru model ve uzunlukta olursa. Bu nedenle kahkül keserken gördüğünüz ve hoşunuza giden bir modeli değil yüzünüze ve saçınıza uygun olanı seçerek işe başlayın. İşte evde kahkül kesmenin yolları ve kahkül hakkında bilmeniz gerekenler.