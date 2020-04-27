Evde kağıt kebabı nasıl yapılır?
Hatay mutfağının vazgeçilmezi kağıt kebabını evde yapmayı hiç denediniz mi? Yapımı oldukça basit olan hem göze hemde midenize hitap edecek bu tarif mutlaka iftar sofralarınızda yer almalı. İşte kağıt kebabı tarifi ve malzemeleri...
Zengin yemek çeşitliliği ile dikkat çeken Hatay'ın kağıt kebabını hiç denediniz mi?
İşte sizlere pratik ve lezzetli Hatay usulü kağıt kebap tarifi...
Hatay mutfağının lezzetlerini denemek istiyorsanız Hatay usulü kağıt kebabından başlayabilirsiniz.
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Hatay Kağıt Kebabı Tarifi İçin Malzemeler
400 gr. orta yağlı kuzu kıyma
2 yeşil biber
1 kırmızı biber
2 diş sarımsak
Bir tutam maydanoz
Tuz
Karabiber
Süslemek için;
1 domates
1 biber
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Hatay Kağıt Kebabı Tarifi Yapılışı
Biberleri, sarımsak ve maydanozu robotta iyice çekelim. Kıymanın tuzunu, karabiberini atalım. Çektiğimiz karışımı da ekleyip yoğuralım.
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Fırın tepsisine kağıt serelim kağıdın kenarlarını suyun tepsiye akmaması için kıvıralım.
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