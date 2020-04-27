Evde kağıt kebabı nasıl yapılır?

Zengin yemek çeşitliliği ile dikkat çeken Hatay'ın kağıt kebabını hiç denediniz mi?

İşte sizlere pratik ve lezzetli Hatay usulü kağıt kebap tarifi...

Hatay mutfağının lezzetlerini denemek istiyorsanız Hatay usulü kağıt kebabından başlayabilirsiniz.