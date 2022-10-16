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Evde içtiği uyuşturucu hem kendini hem bebeğini öldürdü! Akrabaya giden çocuk kurtuldu

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Evde içtiği uyuşturucu hem kendini hem bebeğini öldürdü! Akrabaya giden çocuk kurtuldu

KOCAELİ’nin Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki kızı Eylül Mina'yı hayattan kopardı. Baba kızdan geriye çektirdikleri fotoğraflar kaldı.

Evde içtiği uyuşturucu hem kendini hem bebeğini öldürdü! Akrabaya giden çocuk kurtuldu

Uyuşturucu bir aileyi daha katletti. Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir şahsın evinin içerisinde kullandığı uyuşturucu maddenin dumanı, hem kendisini hem de 4 yaşındaki çocuğunu hayattan kopardı.

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Evde içtiği uyuşturucu hem kendini hem bebeğini öldürdü! Akrabaya giden çocuk kurtuldu

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Kansuz (34) isimli şahıs, evine kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde kullandı. 

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Evde içtiği uyuşturucu hem kendini hem bebeğini öldürdü! Akrabaya giden çocuk kurtuldu

Bir süre sonra bütün daireyi saran uyuşturucunun dumanından, İbrahim Kansuz’un eşi Songül Kansuz ve çiftin 4 yaşındaki çocukları Eylül Mina Kansuz etkilendi. Aileye ulaşamayarak eve gelen yakınları, kapıyı kimsenin açmadığını görünce endişelenerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. 

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Evde içtiği uyuşturucu hem kendini hem bebeğini öldürdü! Akrabaya giden çocuk kurtuldu

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapıyı açan polis ekipleri, dairenin içerisine girdiklerinde çiftin ve minik Eylül Mina’nın yerde hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. 

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