Evde diyet ekmek nasıl yapılır?
Sağlıklı gıdalar tüketmek ister misiniz? Doğru bir diyette ekmek seçerken de çok dikkat etmelidir.Öyleyse bu diyet ekmek tarifini deneyin.
Çoğu insan ekmeğin şişmanlattığını düşünür. Aslında işin aslı sağlıklı ekmekler
lif açısından zengin, kalori açısından ise düşük olduğundan yağlarla savaşta en iyi dostunuzdur.
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Diyet Ekmek Malzemeler;
Yumurta 2 adet küçük boy,
süzme yoğurt 2 yemek kaşığı,
yulaf unu 9 yemek kaşığı,
süt 5 yemek kaşığı,
kabartma tozu 1 adet,
tuz 1 tutam, iri dövülmüş ceviz.
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Diyet Ekmek Nasıl Yapılır?
Diyet ekmek yapılışına geçmeden önce sıvı malzemeleri karıştırın. Üzerine ceviz ekleyin.Bir avuç dövülmüş ceviz yeterli olacaktır.
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Karışımın üzerine kabartma tozu, yulaf unu ve tuz ekleyip güzel bir hale gelene kadar karıştırın.
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