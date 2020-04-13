Evde çentik kebabı nasıl yapılır?
Oldukça şık bir görüntü ve lezzete sahip olan çentik kebabına sofralarınızda yer açmaya ne dersiniz? İşte malzemeleri ve yapılışı!
Közlenmiş patlıcan, biber, ev usulü kızarmış patates, çırpılmış yoğurtla hazırlanan bu enfes lezzeti yedikçe yiyesiniz gelecek. Hem pratik hem ekonomik olan bu enfes lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.
Malzemeler
2 yemek kaşığı sıvı yağ,
1 adet soğan,
2 adet biber,
1 yemek kaşığı domates salçası,
1 çay kaşığı tuz,
1 çay kaşığı karabiber,
1 çay kaşığı kekik,
2 adet közlenmiş patlıcan,
2 adet közlenmiş kırmızı biber(kapya),
2 yemek kaşığı sıvı yağ(kıymayı pişirmek için),
100 gram dana kıyma,
1 çay kaşığı tuz(kıymayı pişirmek için),
1 çay kaşığı karabiber(kıymayı pişirmek için),
2 adet patates(ev usulü kızartılmış),
1 su bardağı çırpılmış yoğurt
Bir tencerede sıvı yağ ile birlikte soğan ve biberi kavurun.Domates salçasını da ekleyip, kokusu çıkana kadar kavurun.
.Tuz, karabiber,kekiği de ekledikten sonra közlenmiş patlıcan ve közlenmiş kırmızı biberi de ekleyin ve ısınana kadar karıştırın.