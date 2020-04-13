Evde çentik kebabı nasıl yapılır?

Közlenmiş patlıcan, biber, ev usulü kızarmış patates, çırpılmış yoğurtla hazırlanan bu enfes lezzeti yedikçe yiyesiniz gelecek. Hem pratik hem ekonomik olan bu enfes lezzetin nasıl yapıldığını merak ediyorsanız içeriğimize göz atabilirsiniz.