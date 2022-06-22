Evde canı sıkılınca bu işe başladı şimdi paraya para demiyor

İlk başlarda inek sütü satarak para kazanmaya başlayan Öncel, zamanla eşinin desteğiyle de inek sayısını 20’ye kadar çıkardı. İneklerini beslemek için bir de tarla kiralayan Öncel, buraya ektiği mısırla hayvanlarını beslemeye başladı. Daha sonra tavuk ile keçi de beslemeye başlayan azimli kadın, 15 senede 170 büyükbaş ve 150 küçükbaş hayvanın sahibi oldu.